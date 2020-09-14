На прошлой неделе в Минске задержали члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Ее перевели из столичного СИЗО в жодинскую следственную тюрьму, где она заболела. У женщины обострилась аллергия.

«Обострилась у нее аллергия, поэтому она физически чувствует некоторый дискомфорт: насморк, кашель. Мы обратились с заявлением к начальнику СИЗО, чтобы оказали ей надлежащую помощь, убрали источник пыли. Надеемся, отреагируют», — рассказала изданию «Подъем» адвокат Людмила Казак.

Собеседница добавила, что к Колесниковой в тюрьме не применяли физическую силу. Она бодра духом и надеется, что все будет хорошо. По поводу болезни Казак сказала, что ее подзащитную посадили в общей камере с другими женщинами и там «есть что-то связанное с пылью».

Колесникова пропала в Минске в начале прошлой недели. Позже выяснилось, что ее задержали по делу о захвате власти в Белоруссии и пытались вывезти из страны, но она порвала паспорт.

После того как ЦИК Белоруссии огласил результаты президентских выборов 9 августа, в стране начались массовые протесты. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов.