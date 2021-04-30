Киргизия заявила о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили, что стрельба на границе с Таджикистаном закончилась. Однако о стабилизации ситуации, по словам полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева, говорить еще рано.

«Последствия боевого столкновения очень тяжелы. Отмечу, что из села Арка в Лейлекском районе граждане Таджикистана убрали бульдозеры», — сообщил он агентству 24.kg.

Отношения между странами обострились 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка между местными жителями переросла в стычку, которая закончилась вооруженным столкновением армий Киргизии и Таджикистана.

В результате конфликта пострадали 134 жителя Киргизии, 13 человек погибли, среди них ребенок. Душанбе сообщил о восьми жертвах и 110 раненых. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.

Конфликт Таджикистана с Киргизией произошел из-за пресной воды, сообщил «360» глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. По его словам, ссоры между местными жителями из-за водораспределительного пункта «Головной» были и раньше, но впервые дошло до военного вмешательства.