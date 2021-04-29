Девочка-подросток погибла в ходе конфликта Таджикистана и Киргизии

В Киргизии в ходе конфликта с Таджикистаном погибли уже три человека. Среди жертв перестрелки оказалась 13-летняя девочка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на киргизский Минздрав.

На вечер 29 апреля число пострадавших на кыргызско-таджикской границе достигло 51 человека. Летальных случаев три. Два из них — в Баткенской областной больнице, еще один — в Лейлекском районе.

«Девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», — пояснили в Минздраве.

Перестрелка на границе прекратилась. Киргизские военные вместе с органами местного самоуправления, силовиками и правоохранителями предпринимают необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.

Конфликт погранслужб Киргизии и Таджикистана начался из-за водозаборного пункта на реке Исфаре, которым пользуются обе. Таджикская сторона пыталась установить видеокамеры на столбах линии электропередач. Представителям киргизской стороны это не понравилось — столб они решили спилить.

Сначала в ход пошли камни, которыми участники конфликта кидали друг в друга. В ночь на четверг началась стрельба.