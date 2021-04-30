Песков заявил о готовности Путина стать посредником в переговорах Киргизии и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин готов выступить посредником в разрешении ситуации между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва обеспокоена информацией о столкновениях на границе Киргизии и Таджикистана, сообщил ТАСС. Песков обратил внимание на то, что и Киргизия, и Таджикистан являются партнерами России. Страны входят в Организацию договора о коллективной безопасности, сотрудничают и в других форматах.

«Президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами [ОДКБ]», — подчеркнул Песков.

В настоящее время Бишкек и Душанбе уже наладили контакт по линии министров иностранных дел и договорились о прекращении огня.

«Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов», — заключил Песков.

По последним данным, в результате вооруженного столкновения с киргизской стороны погибли 13 человек и более 100 были ранены. В Таджикистане заявили о восьми погибших и 31 пострадавшем.