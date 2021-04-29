Таджикистан и Киргизия обвинили друг друга в обстреле границы

Военнослужащие Киргизии начали стрелять в сторону таджикских пограничников. Об этом заявили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. Киргизия считает, что это Таджикистан обстрелял границу из минометов.

«29 апреля 2021 года, в 13:05 (11:05 по московскому времени), на участке водораспределительного пункта „Головной“, находящегося в верховьях реки Исфара, военнослужащие Киргизской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Душанбе оценил действия Киргизии как нарушение двусторонних соглашений с Таджикистаном. В соответствии с картами 1924–1927 годов и 1989 года «данный объект (вызвавший конфликт водораспределительный пункт „Головной“ — прим. ред.) всецело принадлежит Республике Таджикистан». Утверждается, что с 1968 года его использовали для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

Киргизия обвинила пограничников Таджикистана в стрельбе из минометов и пулеметов на границе. Об этом сообщили в пресс-центре киргизского Госкомитета нацбезопасности, передает ТАСС. По факту случившегося на границе в Киргизии завели уголовное дело против Таджикистана.