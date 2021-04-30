Глава Союза таджикистанцев России объяснил конфликт с Киргизией битвой за пресную воду

Конфликты на границе Таджикистана и Киргизии около водораспределительного пункта «Головной» происходили и раньше, но на бытовом уровне. До вооруженного столкновения дошло впервые. Об истоках противостояния «360» рассказал председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

Он напомнил, что границы Киргизии и Таджикистана сформировались при Советском Союзе, в 1927−1929 годах. При этом тогда разграничения были формальными, потому что фактически все были одной страной. Но после развала Союза государства стали независимыми.

Вопрос правильности границ не закрыт до сих пор. По словам Давлатова, официальный Душанбе до сих пор ссылается на карты границ, установленных в Советском Союзе.

Главная ценность спорной территории — пресная вода, которая формируется с горных стоков Памира.

«Так как все среднеазиатские республики аграрные, поэтому вода жизненно необходима. Там очень много пресной воды с гор. Но именно из-за рельефа доступ к этой воде ограничен. Вот эта распределительный пункт „Головной“, юридически принадлежала Таджикистану. Но сейчас она стала яблоком раздора», — пояснил Абдулло Давлатов.

Он отметил, что конфликты вокруг этой территории были и ранее, но до вооруженного противостояния со стрельбой и человеческими жертвами не доходило.

«Вроде бы договорились власти двух стран, поэтому надеемся, что все прекратится», — подытожил Абдулло Давлатов.

Вооруженное столкновение в баткенском районе, на границе Киргизии и Таджикистана началось в конце этой недели. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В стычку жителей двух республик вмешались военнослужащие, что привело к стрельбе. Вечером министры иностранных дел двух республик договорились о прекращении огня и отводе войск. В конфликте несколько сотен получили ранения, погибли 20 человек.

Перестрелки возобновились в пятницу, 30 апреля. Ранили киргизского милиционера. Официальный Бишкек обвинил военных Таджикистана в похищении главы села. Власти Киргизии эвакуировали из зоны конфликта более семи тысяч жителей.

По данным властей Киргизии, из общей протяженности границы с Таджикистаном в 973 километра несогласованными остаются 375 километров.