19 февраля 2024, 12:59
«Каникулы с „Би-2“» в турецком Кемере отменили
Фестиваль «Каникулы с „Би-2“» отменили в Кемере
В Турции отменили намеченный на 24-28 апреля музыкальный фестиваль «Каникулы с „Би-2“». Об этом в соцсетях сообщил солист группы Егор Бортник* (Лева «Би-2»)*.
«Концерт в Кемере отменен», — информировал он.
Фестиваль планировался в пятизвездочном отеле Marti Myra, билеты с проживанием стоили до 379 тысяч рублей (кстати, они пока продолжают продаваться). Ведущими должны были выступить актеры Алекс Дубас и Максим Виторган.
Ранее стало известно об отмене февральского концерта «Би-2» в Дубае. Всем, кто купил билеты, пообещали вскоре вернуть деньги.
Тайская миграционная служба после концерта на Пхукете в конце января вменила «Би-2» нарушение законодательства королевства. Коллектив задержали, оштрафовали, затем выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль. Егор Бортник * назвал задержание неожиданным и не поддающимся логике. Позже он выложил кадры из тайской тюрьмы. Как отметили в МИД РФ, музыканты неправильно оформили визы.
* признан иностранным агентом в России.
Турция
Концерты
Музыка
Фестивали
Реклама
Реклама