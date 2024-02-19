Мир 19 февраля 2024, 12:59 «Каникулы с „Би-2“» в турецком Кемере отменили Фестиваль «Каникулы с „Би-2“» отменили в Кемере РИА «Новости»

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В Турции отменили намеченный на 24-28 апреля музыкальный фестиваль «Каникулы с „Би-2“». Об этом в соцсетях сообщил солист группы Егор Бортник* (Лева «Би-2»)*.

«Концерт в Кемере отменен», — информировал он.

Фестиваль планировался в пятизвездочном отеле Marti Myra, билеты с проживанием стоили до 379 тысяч рублей (кстати, они пока продолжают продаваться). Ведущими должны были выступить актеры Алекс Дубас и Максим Виторган.

Ранее стало известно об отмене февральского концерта «Би-2» в Дубае. Всем, кто купил билеты, пообещали вскоре вернуть деньги.

Тайская миграционная служба после концерта на Пхукете в конце января вменила «Би-2» нарушение законодательства королевства. Коллектив задержали, оштрафовали, затем выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль. Егор Бортник * назвал задержание неожиданным и не поддающимся логике. Позже он выложил кадры из тайской тюрьмы. Как отметили в МИД РФ, музыканты неправильно оформили визы.

* признан иностранным агентом в России.