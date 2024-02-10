Знаменитости 10 февраля 2024, 16:59 «Главная ценность — свобода». Лева Би-2 опубликовал кадры из тайской тюрьмы Солист «Би-2» Бортник выложил видео из тайской тюрьмы Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2)* выложил в Instagram** кадры из тайской тюрьмы. Он сопроводил видео и фото заявлением о том, что «главной ценностью „Би-2“ была и остается свобода».

Судя по кадрам, одно помещение делят десятки заключенных, кроватей в камерах не видно. На опубликованном фото Бортник* сидит прямо на полу в одних шортах. На другой фотографии он пародирует «Джентльменов удачи».

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Тайская миграционная служба после концерта на Пхукете 24 января вменила «Би-2» нарушение законодательства королевства. Музыкантов задержали, оштрафовали, затем выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль. Егор Бортник* признал вину в нарушении законов Таиланда, но отметил, что задержание было неожиданным и не поддавалось логике.

Как пояснила «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова, группа неправильно оформила визы. Министерство предложило коллективу встретиться с российским консулом, но получило отказ.

* признан иностранным агентом в России.

** принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.