Культура 11 февраля 2024, 22:30 Концерт «Би-2» отменили в Дубае Mash: представители «Би-2» сообщили об отмене концерта в Дубае РИА «Новости»

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Представители «Би-2» заявили, что концерт группы в Дубае не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Изначально мероприятие запланировали на 17 февраля. Артисты пообещали вернуть деньги за билеты всем фанатам в ближайшее время.

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Музыканты уточнили, что эта отмена концерта не повлияет на другие запланированные выступления, они состоятся в назначенные даты.

Участников «Би-2» ранее депортировали из Таиланда в Израиль. В королевстве их задержали 24 января из-за несогласованного концерта. Суд обязал каждого музыканта выплатить штраф в размере трех тысяч батов за нарушение трудового законодательства.

Ситуацию с «Би-2» в Таиланде прокомментировал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Он завил, что европейские власти стараются не только выразить солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказать им поддержку на практике.

В МИД России сообщили, что музыканты отказались общаться с консулами. Никаких обращений к дипломатам не поступало.