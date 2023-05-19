Общество 19 мая 2023, 18:18 Российская авиакомпания Red Wings запустит рейсы в Грузию с июня Самолеты авиакомпании Red Wings начнут летать в Грузию в июне Freepik

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Российская авиакомпания Red Wings с 2 июня запустит авиарейсы между Сочи и Тбилиси, а также между Кутаиси и Москвой. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика.

Летать самолеты будут трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Отмечается, что данная авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза.

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Ранее Red Wings получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну. Документ она получила 18 мая.

В пятницу первый за четыре года самолет приземлился в Грузии. По словам пассажиров, возобновление прямого сообщения с Грузией очень удобно, поскольку не нужно делать несколько пересадок. Однако в Тбилиси людей не пустили в зал ожидания и встретили плакатами «Вам здесь не рады». Грузинские оппозиционеры устроили акцию протеста в аэропорту, а местные журналисты задавали прилетевшим туристам провокационные вопросы.