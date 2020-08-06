Белорусский лидер Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В преддверии президентских выборов в Белоруссии глава государства рассказал об отношениях с Россией, о своих коллегах из других стран и об обстановке в стране.

О президентских выборах

Говоря об аресте незарегистрированных кандидатов Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, Лукашенко отметил, что «закон для всех одинаков». «Белгазпромбанк» (Бабарико — его глава) якобы преследовался намного раньше за уклонение от налогов.

Глава Белоруссии повторил, что готов к дебатам «всегда со всеми», при этом с кандидатом Светланой Тихановской ему «дебатировать не о чем», так как она является ставленницей «штабов», люди в которых пытаются избежать уголовного преследования и обогатиться. А вот победителя выборов Лукашенко уже знает, но называть имя отказывается.

О задержанных россиянах

До того, как интервью было опубликовано на YouTube-канале Гордона, журналист рассказал о разговоре с Лукашенко. По его словам, президент Белоруссии пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину».

При этом Украине придется предъявить доказательства преступлений граждан РФ.

«Никто никого не выдает, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное», — заявил Лукашенко в самом интервью.

Об Украине

По словам главы Белоруссии, у него украинские корни, «зарытые между Киевом и Черниговом». Он также упомянул, что не смог бы сбежать из страны, так как у него «нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович».

В разговоре была поднята и тема Крыма. «Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!» — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в присоединении полуострова к России виновата только Украина. Ответственность за это несет руководство страны.

Донбасс же, по мнению Лукашенко, России совсем не нужен. Впрочем, не нужен он и Украине, считает президент Белоруссии.

О России

Президент поразмышлял и по вопросу несколько настороженных в последнее время отношений России и Белоруссии. Он прямо сказал, что чувствует определенную напряженность в отношениях с Владимиром Путиным. Он объяснил это очень просто, оба президента — сильные личности.

Мы оба — сильные личности, извините за нескромность Александр Лукашенко президент Белоруссии

При этом он подчеркнул, что считает Путина своим старшим братом. «Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать», — отметил Лукашенко.

По его словам, отношения между странами напоминает «барахтанье» из-за того, что «одно сказано — кто-то переделал, другое сказано — отступили».

О своих иностранных коллегах

Президента Украины Владимира Зеленского Лукашенко пожалел и сказал, что бывший актер попал в политику «как кур во щи», хотя при этом он считает его умным человеком и «умницей», которому вряд ли хватит времени чтобы «дать результат Украине».

Если Зеленский «кур», то канцлер ФРГ Ангела Меркель в представлении Лукашенко — настоящая «волчица». «Настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, это же из-за нее сутки сидели [на Минских переговорах по Донбассу]», — поделился впечатлением президент Белоруссии.

О Путине Лукашенко сказал, что российский лидер никому не доверяет. И хоть эта черта не нравится ему, он считает, что для политика это «супер».

При этом наиболее теплые отношения Лукашенко связывают с Леонидом Кучмой, они вместе могут пить вино и общаться, как обычные люди.

О сыне

Рассказал Лукашенко и о младшем сыне Николае, который, по словам отца, «оппозиционно настроен к власти вообще». Гордон упоминал, что белорусский лидер дал ему интервью именно из-за сына. Оказалось, что тот смотрит все программы журналиста и уговорил отца согласиться на встречу. Лукашенко также рассказал Гордону, что не хочет, чтобы его сын стал главой государства.

Политолог Сергей Марков уверен, что это интервью больше рассчитано на Путина, чем на избирателей. В разговоре с «360» он отметил, что в целом сам глава Белоруссии занял более критическую линию по отношению к России. Причин для этого может быть несколько — и укрепившийся антироссийский прозападный электорат в стране, а также стремление использовать противостояние России и Запада, чтобы добиться снижения санкций, введенных против Белоруссии.