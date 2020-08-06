Интервью президента Белоруссии Александр Лукашенко накануне выборов украинскому журналисту Дмитрию Гордону больше рассчитано на Владимира Путина, чем на избирателей.Таким мнением с «360» поделился политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что в целом сам Лукашенко проводит более критическую линию по отношению к России. У него для этого есть несколько причин.

«Он знает, что антироссийский прозападный электорат увеличился за это время и с ним тоже надо работать. Во-вторых, он хочет воспользоваться противостоянием России и Запада для того, чтобы добиться снижения санкций, введенных против него», — пояснил он.

По словам Маркова, в последнее время между белорусским лидером и российским президентом сложные отношения. Политолог считает, что Лукашенко очень недоволен более жестким курсом, которого придерживается Москва по отношению к Белоруссии.

Кроме того в России оценивают возможность свержения Лукашенко высоко вероятнее, чем сам Лукашенко это видит Сергей Марков

Поэтому, по мнению эксперта, президент Белоруссии пытается показать российской стороне, что он еще владеет ситуацией.

«Он настаивает, что сам разгонит путч в виде белорусского майдана, который сейчас готовится против него. Давая такие интервью Лукашенко демонстрирует, что он находится в силе, что ему есть куда идти», — заключил Марков.

На днях белорусский лидер дал трехчасовое интервью украинскому журналисту Гордону. В беседе они затронули темы взаимоотношений между Лукашенко и Путиным, а также судьбу задержанных в Белоруссии россиян.