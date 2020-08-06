Лукашенко рассказал о своих украинских корнях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы он заявил о своем украинском происхождении и затронул тему Крыма.

Полное интервью выйдет на YouTube-канале журналиста. Но перед этим интернет-издание «Гордон» опубликовало некоторые цитаты белорусского лидера. Так, Лукашенко во время интервью сказал, что его «корни между Киевом и Черниговом зарыты».

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что несколько раз разговаривал по телефону к экс-президентом Украины Виктором Януковичем. По словам Лукашенко, он «все простил» своему бывшему коллеге. При этом он напомнил, что Янукович убежал из страны в Россию.

«У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович», — заверил глава Минска.

Кроме того, он подчеркнул, что его могут даже застрелить, но он никуда из Белоруссии не побежит. Еще Гордон и Лукашенко затронули тему Крыма.

«Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!» — заявил президент.

Также Лукашенко поднял вопрос коронавируса. По его словам, инфекцию ему подкинули. Но белорусские власти сейчас занимаются расследованием этого дела.