Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его младший сын Николай оппозиционно настроен. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон после записи интервью с белорусским лидером.

Лукашенко рассказал ведущему, что его 15-летний сын «оппозиционно настроен к власти вообще». У Николая, несмотря на юный возраст, уже сформировалось свое мировоззрение. Об этом Гордон сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Украинский журналист передал слова политика и о том, что тот не хочет в будущем видеть своего наследника на посту президента.

По словам Гордона, белорусский лидер дал ему интервью именно из-за Николая. Ведь тот смотрит все программы журналиста и попросил отца согласиться на встречу, уточнила «Газета.ru».

Интересно, что Лукашенко впервые можно будет увидеть в интервью для YouTube. В ходе беседы он рассказал Гордону так же и о том, что намерен передать задержанных россиян в РФ и на Украину.

Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. На высший пост он переизбирался четыре раза. Очередные выборы в стране пройдут 9 августа. Досрочное голосование уже началось.