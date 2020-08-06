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    06 августа 2020, 10:13

    Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

    Наза Салех Захи

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его младший сын Николай оппозиционно настроен. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон после записи интервью с белорусским лидером.
    Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

    Лукашенко рассказал ведущему, что его 15-летний сын «оппозиционно настроен к власти вообще». У Николая, несмотря на юный возраст, уже сформировалось свое мировоззрение. Об этом Гордон сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

    Украинский журналист передал слова политика и о том, что тот не хочет в будущем видеть своего наследника на посту президента.

    По словам Гордона, белорусский лидер дал ему интервью именно из-за Николая. Ведь тот смотрит все программы журналиста и попросил отца согласиться на встречу, уточнила «Газета.ru».

    Интересно, что Лукашенко впервые можно будет увидеть в интервью для YouTube. В ходе беседы он рассказал Гордону так же и о том, что намерен передать задержанных россиян в РФ и на Украину.

    Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. На высший пост он переизбирался четыре раза. Очередные выборы в стране пройдут 9 августа. Досрочное голосование уже началось.

    Новости SMI.FM