Белоруссия передаст задержанных россиян на Украину и в Россию. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон, после того, как провел интервью с президентом Александром Лукашенко.

Гордон в беседе с радио «Свобода» раскрыл некоторые подробности разговора с белорусским лидером. В частности он отметил, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».

Вместе с тем журналист надеется, что всех оказавшихся на территории Белоруссии людей, которые причастны «к преступлениям против Украины», передадут Киеву.

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян. Власти Белоруссии полагают, что эти люди приехали «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В России утверждают, что они просто ехали транзитом в Турцию.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил передать россиян Украине. Киевские власти подозревают их в терроризме.