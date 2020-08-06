facebook_pixel
    06 августа 2020, 20:40

    Лукашенко не отдаст россиян Украине без доказательств их вины

    Арина Гудилова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не выдаст задержанных граждан РФ Киеву. Для передачи россиян Украине нужно доказать их причастность к правонарушениям.

    Об этом белорусский лидер сообщил в интервью с Дмитрием Гордоном. Видео опубликовано на Youtube-канале журналиста.

    «Никто никого не выдает, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное», — заявил Лукашенко.

    Он отметил, что у Белоруссии есть международные соглашения с Россией и Украиной. Правоохранительные системы трех стран работают «в контакте над тем, чтобы была четкая картина».

    Ранее Гордон сразу после беседы с президентом Белоруссии заявил, что он пообещал передать задержанных россиян на Украину и в Россию. Журналист выразил надежду, что всех оказавшихся на территории Белоруссии людей, причастных «к преступлениям против Украины», передадут Киеву.

    В конце июля 33 россиян арестовали в Белоруссии. Минск считает, что они могут быть сотрудниками ЧВК «Вагнер». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание соотечественников является спектаклем. Она добавила, что Россия не даст своих граждан в обиду. Доказательств их преступлений нет.

    Новости SMI.FM