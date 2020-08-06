Лукашенко не отдаст россиян Украине без доказательств их вины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не выдаст задержанных граждан РФ Киеву. Для передачи россиян Украине нужно доказать их причастность к правонарушениям.

Об этом белорусский лидер сообщил в интервью с Дмитрием Гордоном. Видео опубликовано на Youtube-канале журналиста.

«Никто никого не выдает, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что у Белоруссии есть международные соглашения с Россией и Украиной. Правоохранительные системы трех стран работают «в контакте над тем, чтобы была четкая картина».

Ранее Гордон сразу после беседы с президентом Белоруссии заявил, что он пообещал передать задержанных россиян на Украину и в Россию. Журналист выразил надежду, что всех оказавшихся на территории Белоруссии людей, причастных «к преступлениям против Украины», передадут Киеву.

В конце июля 33 россиян арестовали в Белоруссии. Минск считает, что они могут быть сотрудниками ЧВК «Вагнер». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание соотечественников является спектаклем. Она добавила, что Россия не даст своих граждан в обиду. Доказательств их преступлений нет.