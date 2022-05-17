Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

В Швеции окончательно решили реализовать идею правящей Социал-демократической партии и вступить в НАТО. Министр иностранных дел Анн Линде подписала заявку на вступление в Альянс, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО», — написало представительство страны в Альянсе в Twitter.

Предполагается, что заявка будет подана в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Незадолго до этого Финляндия приняла аналогичное решение, а в Шотландии заявили, что рассмотрят такую возможность после обретения независимости.

Против расширения Альянса выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что НАТО уже совершило ошибку, приняв в свой состав Грецию, и может повторить ее. Тем не менее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран ЕС поддержат решение Швеции и Финляндии.