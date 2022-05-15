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    15 мая 2022, 13:08

    Финляндия официально вступит в НАТО

    Правительство Финляндии объявило о вступлении страны в НАТО

    Максим Зинкин

    Финляндия официально подаст заявку на вступление в состав членов НАТО. Об этом на пресс-конференции 15 мая сообщил президент республики Саули Ниинисте, написал ТАСС.

    Финляндия официально вступит в НАТО

    «В этот день президент, комитеты по политике безопасности и внешней политике решили о подаче Финляндией заявки на вступление в НАТО», — заявил финский лидер.

    Премьер-министр Санна Марин назвала это решение историческим. По ее словам, теперь правительство теперь предоставит свое заключение в парламент.

    «Самое главное — безопасность наших граждан и Финляндии. Вступление в НАТо укрепит сотрудничество и безопасность стран Северной Европы», — заявила она.

    Ранее газета Svenska Dagbladet сообщила, что Швеция также подаст свою заявку на вступление в состав НАТО 17 мая.

    Накануне президент России Владимир Путин в диалоге с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что решение финнов стать членами НАТО является большой ошибкой.

    Представитель Финляндии при альянсе Клаус Корхонен сообщал, что этот шаг обусловлен изменениями конъюнктуры международной безопасности, а не прямой военной угрозой со стороны России.