Финляндия официально вступит в НАТО
Правительство Финляндии объявило о вступлении страны в НАТО
Финляндия официально подаст заявку на вступление в состав членов НАТО. Об этом на пресс-конференции 15 мая сообщил президент республики Саули Ниинисте, написал ТАСС.
«В этот день президент, комитеты по политике безопасности и внешней политике решили о подаче Финляндией заявки на вступление в НАТО», — заявил финский лидер.
Премьер-министр Санна Марин назвала это решение историческим. По ее словам, теперь правительство теперь предоставит свое заключение в парламент.
«Самое главное — безопасность наших граждан и Финляндии. Вступление в НАТо укрепит сотрудничество и безопасность стран Северной Европы», — заявила она.
Ранее газета Svenska Dagbladet сообщила, что Швеция также подаст свою заявку на вступление в состав НАТО 17 мая.
Накануне президент России Владимир Путин в диалоге с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что решение финнов стать членами НАТО является большой ошибкой.
Представитель Финляндии при альянсе Клаус Корхонен сообщал, что этот шаг обусловлен изменениями конъюнктуры международной безопасности, а не прямой военной угрозой со стороны России.