Финляндия официально вступит в НАТО

Финляндия официально подаст заявку на вступление в состав членов НАТО. Об этом на пресс-конференции 15 мая сообщил президент республики Саули Ниинисте, написал ТАСС.

«В этот день президент, комитеты по политике безопасности и внешней политике решили о подаче Финляндией заявки на вступление в НАТО», — заявил финский лидер.

Премьер-министр Санна Марин назвала это решение историческим. По ее словам, теперь правительство теперь предоставит свое заключение в парламент.

«Самое главное — безопасность наших граждан и Финляндии. Вступление в НАТо укрепит сотрудничество и безопасность стран Северной Европы», — заявила она.

Ранее газета Svenska Dagbladet сообщила, что Швеция также подаст свою заявку на вступление в состав НАТО 17 мая.

Накануне президент России Владимир Путин в диалоге с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что решение финнов стать членами НАТО является большой ошибкой.

Представитель Финляндии при альянсе Клаус Корхонен сообщал, что этот шаг обусловлен изменениями конъюнктуры международной безопасности, а не прямой военной угрозой со стороны России.