Главы европейских минобороны поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Решение Финляндии и Швеции вступить НАТО будет полностью поддержано министрами обороны ЕС. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Его процитировал ТАСС.

«Мы полностью поддержим вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это укрепит наше единство и усилит Североатлантический альянс», — подчеркнул он.

Также Боррель отметил, что Евросоюз будет бороться с позицией Турции. Эта страна выступает против интеграции Финляндии и Швеции с НАТО. Боррель подчеркнул, что Совет ЕС приложит максимум усилий для разрешения ситуации в нужном для Европы варианте.

По его мнению, вступление Финляндии и Швеции в Альянс пойдет вразрез с позицией и стремлениями президента России Владимира Путина. Он планировал не допустить приближения НАТО к рубежам страны. Такой шаг пойдет на благо Евросоюзу, добавил он.