facebook_pixel
    17 мая 2022, 11:02

    Главы европейских минобороны поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

    Анна Усачева

    Решение Финляндии и Швеции вступить НАТО будет полностью поддержано министрами обороны ЕС. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Его процитировал ТАСС.

    Главы европейских минобороны поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

    «Мы полностью поддержим вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это укрепит наше единство и усилит Североатлантический альянс», — подчеркнул он.

    Также Боррель отметил, что Евросоюз будет бороться с позицией Турции. Эта страна выступает против интеграции Финляндии и Швеции с НАТО. Боррель подчеркнул, что Совет ЕС приложит максимум усилий для разрешения ситуации в нужном для Европы варианте.

    По его мнению, вступление Финляндии и Швеции в Альянс пойдет вразрез с позицией и стремлениями президента России Владимира Путина. Он планировал не допустить приближения НАТО к рубежам страны. Такой шаг пойдет на благо Евросоюзу, добавил он.