Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом заявили в правящей Социал-демократической партии страны.

Издание Svenska Dagbladet сообщало, что шведские власти планируют подать заявку на вступление в альянс 17 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее аналогичное решение приняла Финляндия. Накануне президент России Владимир Путин в диалоге с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что решение страны стать членом НАТО является большой ошибкой.

Замглавы МИД России Александр Грушко накануне назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО стратегическим изменением, которое Россия не оставит без политической реакции. Ответ на расширение НАТО, по его словам, будет зависеть от того, какую инфраструктуру альянса разместят в Швеции и Финляндии.

Россия неоднократно указывала, что у нее нет никаких враждебных намерений к этим странам. Однако, по оценке Грушко, в НАТО могут объявить об уязвимости своего северного фланга и необходимости размещения там дополнительного контингента.