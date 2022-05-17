Эрдоган объяснил, почему Турция никогда не одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Визит делегаций Швеции и Финляндии в Анкару ничего не даст, предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Страна по-прежнему будет выступать против их вступления в НАТО, сообщило РИА «Новости».

«Турция не скажет „да“ вхождению в организацию по безопасности тех стран, которые налагают санкции против нашей страны», — сказал он.

Представители Швеции и Финляндии приедут в Анкару 23 мая. Цель визита — обсудить возможность вступления в НАТО.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в скандинавских странах сейчас сильны террористы из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Он напомнил, что организация уже совершила ошибку, приняв в свой состав Грецию, которая известна антитурецкой риторикой. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал обсудить эти опасения.

Тем временем эксперты предупредили о возможных последствиях расширения военно-политического союза. Директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что это осложнит ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, а сами Швеция и Финляндия станут заложниками США. Военный обозреватель Виктор Литовкин расценил расширение НАТО как недружественный шаг со стороны некогда нейтральных государств.