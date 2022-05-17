Министр Шотландии заявил, что страна должна вступить в НАТО

После обретения независимости Шотландия должна войти в Североатлантический альянс, чтобы обеспечить безопасность в свете событий на Украине. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в вашингтонском Институте Брукингса, написала The Times.

«Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», — подчеркнула первый министр.

Она считает членство в НАТО «жизненно важным для безопасности» страны. По словам Стерджен, ее уверенность укрепили «события последних трех месяцев».

Министр отметила, что Шотландия занимает «стратегическое положение» на северной окраине Европы и ее роль возрастает с учетом активности российских подлодок в Северной Атлантике. Членство Шотландии в Североатлантическом альянсе позволит ей «способствовать коллективной безопасности соседей и союзников».

Ранее о вступлении в НАТО заявили Швеция и Финляндия. Как отметило китайское СМИ, их вступление в Альянс создаст дилемму: обе страны надеются обеспечить себе безопасность, однако после присоединения к блоку Финляндия станет новой приграничной страной между НАТО и Россией и в случае прямого конфликта окажется на передовой.