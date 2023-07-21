Мир 21 июля 2023, 03:30 Польские депутаты перешли на мат в споре из-за Украины Депутаты в Польше устроили матерный спор из-за импорта зерна с Украины РИА «Новости»

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Обсуждение импорта зерна с Украины привело к матерной перепалке между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком. Диалог политиков транслировали в эфире телеканала Polsat.

Ковальский, представляющий объединение «Суверенная Польша», обвинил Климчака в желании партии ПНП, которую тот представляет, либерализовать торговлю с Украиной.

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Когда Климчак начал отвергать обвинения, тогда Ковальский напомнил, что в 2014 году правящая коалиция, куда входила ПНП, отменила таможенные пошлины для Украины.

В ходе дискуссии депутат от «Суверенной Польши» призвал не открывать польский рынок, однако его оппонент заявил, что правящая коалиция уже «согласилась на это».

«Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше», — сказал Ковальский.

В ответ Климчак в нецензурной форме призвал его не врать, обвинив оппонента в увлечении «трансвеститами из Нидерландов». Бурный обмен мнениями заставил телеведущую встать между политиками, чтобы разрядить обстановку.

Ранее заместитель главы МИД республики Павел Яблоньский заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину только в том, что выгодно ей самой.