Мир 28 января 2024, 08:12 Польский министр попросил правительство ввести срочные меры из-за Украины Минсельхоз Польши призвал защитить фермеров от украинского импорта Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Отмена пошлин на украинскую продукцию нанесла серьезный ущерб польским фермерам. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщило издание wPolityce.

Разрешение на беспошлинный ввоз товаров из Украины в ЕС приносит выгоду украинской стороне, но плохо сказывается на польской экономике, рассказал он.

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«Либерализация торговли, введенная в 2022 году, <…> очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам», — указал министр.

Секерский добавил, что власти Польши начали обсуждать с Украиной и Еврокомиссией возможность ограничения импорта продукции на рынок Европы.

«Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран», — заключил глава польского Минсельхоза.

По информации Financial Times, Евросоюз пошел на уступки по ограничению экспорта продовольственной продукции с Украины в Польшу. Комиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил, что ЕК сможет блокировать импорт, если рынок Польши будет перенасыщен.