28 января 2024, 08:12
Польский министр попросил правительство ввести срочные меры из-за Украины
Минсельхоз Польши призвал защитить фермеров от украинского импорта
Отмена пошлин на украинскую продукцию нанесла серьезный ущерб польским фермерам. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщило издание wPolityce.
Разрешение на беспошлинный ввоз товаров из Украины в ЕС приносит выгоду украинской стороне, но плохо сказывается на польской экономике, рассказал он.
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«Либерализация торговли, введенная в 2022 году, <…> очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам», — указал министр.
Секерский добавил, что власти Польши начали обсуждать с Украиной и Еврокомиссией возможность ограничения импорта продукции на рынок Европы.
«Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран», — заключил глава польского Минсельхоза.
По информации Financial Times, Евросоюз пошел на уступки по ограничению экспорта продовольственной продукции с Украины в Польшу. Комиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил, что ЕК сможет блокировать импорт, если рынок Польши будет перенасыщен.
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