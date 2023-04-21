21 апреля 2023, 19:22
Троянское зерно. Как дешевая сельхозпродукция с Украины разоряет Европу
Экономист Дудчак: проблема дешевого украинского зерна скоро станет ударом для всего ЕС
Продукция украинских аграриев буквально разоряет сельское хозяйство Восточной Европы. Евросоюз обещает компенсировать убытки, но спасти всех фермеров он точно не сможет. К тому же проблема в скором времени ударит по всем европейским странам. Однако тем, кто зарабатывает на бросовом зерне миллионы, до этого нет дела.
Фермерам предложили компенсацию
Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались чиновникам Евросоюза, что резкий рост украинского импорта ударил по местным производителям. В качестве меры спасения первые три государства запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.
Реклама
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на претензии рассерженных фермеров пообещала выделить странам Восточной Европы 100 миллионов евро за продолжение импорта украинского зерна.
«В первую очередь в рамках поддержки фермеров, мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 миллиона евро и сейчас готовим новый пакет поддержки в 100 миллионов евро», — говорится в заявлении высшего органа исполнительной власти.
Но столь щедрое предложение никому не показалось заманчивым. Власти Румынии, хоть пока и не решились на прямой отказ, пригрозили, что начнут проверять импорт соседей: в украинской продукции обнаружили превышение допустимого содержания пестицидов.
Разорение ради Украины
ЕC в 2014 году заключил соглашение о свободной торговле с Украиной, а на время конфликта с Россией с нее еще сняли все таможенные пошлины на ввоз товаров в европейские страны. Это сделано для того, чтобы украинская сторона не зависела от черноморских портов, уточнил Deutsche Welle.
Однако украинцы решили не мудрствовать с логистикой и стали торговать сразу после пересечения своей границы. Первыми из-за ввоза дешевого технического зерна, которое продавалось огромными партиями за копейки, пострадали поляки.
Власти Польши вспомнили о скорых выборах и заявили: до 30 июня импорт в страну почти двух десятков украинских продуктов, включая зерно, молоко, яйца, мясо и мед, запрещен. Но аграрии уже оказались на грани разорения, сообщила местная газета Fakt.
Они потеряли все шансы продать сотни тонн своего зерна: местный рынок заполонила дешевая украинская продукция. На подходе новый урожай, но складывать его просто некуда, ведь все склады и элеваторы заполнены под завязку.
Фермеры особенно подчеркивают, что от них ЕС требует неукоснительного соответствия необходимым стандартам, в том числе по содержанию пестицидов. Украина подобных норм и близко не соблюдает, тем не менее претензий у еврочиновников нет.
Коррупция в Евросоюзе
Венгрия тоже временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных товаров с Украины. Местные власти предупредили Евросоюз: если они не решат проблему, ограничение останется в силе и после 30 июня.
Словакия не осталась в стороне и также отказалась терпеть экспансию украинцев. В министерстве сельского хозяйства страны заявили, что исчерпали все юридические возможности для регулирования такого импорта при сохранении «коридоров солидарности». Правительство с 19 апреля объявило запрет на ввоз некоторых украинских продуктов.
Представители Еврокомиссии осудили демарш и напомнили, что торговая политика стран союза находится исключительно в компетенции официального Брюсселя. Чтобы запрет на ввоз был действенным, его должны поддержать все члены ЕС.
Экономист Александр Дудчак предположил, что равнодушие Евросоюза к судьбам восточноевропейских фермеров объясняется просто. Похоже, действует коррупционная схема, в которой участвуют европейские и польские чиновники.
Проблема дешевого украинского зерна скоро затронет весь ЕС. Из-за антироссийских санкций в Европе уже выросли цены на энергоносители, пострадала и потеряла конкурентоспособность местная промышленность. Теперь удар нанесли по сельскому хозяйству.
Сельское хозяйство
Евросоюз
Украина
Польша
Реклама
Реклама