Мир 21 апреля 2023, 19:22 Троянское зерно. Как дешевая сельхозпродукция с Украины разоряет Европу Экономист Дудчак: проблема дешевого украинского зерна скоро станет ударом для всего ЕС Freepik

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Продукция украинских аграриев буквально разоряет сельское хозяйство Восточной Европы. Евросоюз обещает компенсировать убытки, но спасти всех фермеров он точно не сможет. К тому же проблема в скором времени ударит по всем европейским странам. Однако тем, кто зарабатывает на бросовом зерне миллионы, до этого нет дела.

Фермерам предложили компенсацию

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались чиновникам Евросоюза, что резкий рост украинского импорта ударил по местным производителям. В качестве меры спасения первые три государства запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на претензии рассерженных фермеров пообещала выделить странам Восточной Европы 100 миллионов евро за продолжение импорта украинского зерна.

«В первую очередь в рамках поддержки фермеров, мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 миллиона евро и сейчас готовим новый пакет поддержки в 100 миллионов евро», — говорится в заявлении высшего органа исполнительной власти.

Но столь щедрое предложение никому не показалось заманчивым. Власти Румынии, хоть пока и не решились на прямой отказ, пригрозили, что начнут проверять импорт соседей: в украинской продукции обнаружили превышение допустимого содержания пестицидов.

Разорение ради Украины

ЕC в 2014 году заключил соглашение о свободной торговле с Украиной, а на время конфликта с Россией с нее еще сняли все таможенные пошлины на ввоз товаров в европейские страны. Это сделано для того, чтобы украинская сторона не зависела от черноморских портов, уточнил Deutsche Welle.

Однако украинцы решили не мудрствовать с логистикой и стали торговать сразу после пересечения своей границы. Первыми из-за ввоза дешевого технического зерна, которое продавалось огромными партиями за копейки, пострадали поляки.

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Власти Польши вспомнили о скорых выборах и заявили: до 30 июня импорт в страну почти двух десятков украинских продуктов, включая зерно, молоко, яйца, мясо и мед, запрещен. Но аграрии уже оказались на грани разорения, сообщила местная газета Fakt.

Они потеряли все шансы продать сотни тонн своего зерна: местный рынок заполонила дешевая украинская продукция. На подходе новый урожай, но складывать его просто некуда, ведь все склады и элеваторы заполнены под завязку.

Фермеры особенно подчеркивают, что от них ЕС требует неукоснительного соответствия необходимым стандартам, в том числе по содержанию пестицидов. Украина подобных норм и близко не соблюдает, тем не менее претензий у еврочиновников нет.

Коррупция в Евросоюзе

Венгрия тоже временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных товаров с Украины. Местные власти предупредили Евросоюз: если они не решат проблему, ограничение останется в силе и после 30 июня.

Словакия не осталась в стороне и также отказалась терпеть экспансию украинцев. В министерстве сельского хозяйства страны заявили, что исчерпали все юридические возможности для регулирования такого импорта при сохранении «коридоров солидарности». Правительство с 19 апреля объявило запрет на ввоз некоторых украинских продуктов.

Представители Еврокомиссии осудили демарш и напомнили, что торговая политика стран союза находится исключительно в компетенции официального Брюсселя. Чтобы запрет на ввоз был действенным, его должны поддержать все члены ЕС.

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Экономист Александр Дудчак предположил, что равнодушие Евросоюза к судьбам восточноевропейских фермеров объясняется просто. Похоже, действует коррупционная схема, в которой участвуют европейские и польские чиновники.

Проблема дешевого украинского зерна скоро затронет весь ЕС. Из-за антироссийских санкций в Европе уже выросли цены на энергоносители, пострадала и потеряла конкурентоспособность местная промышленность. Теперь удар нанесли по сельскому хозяйству.