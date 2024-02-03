Мир 03 февраля 2024, 16:35 Горькая соль земли. Как Евросоюз довел фермеров до массовых протестов Протестующий фермер у здания Европарламента в Брюсселе. Полиция применяет водометы / Global Look Press

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Булыжники — это давно не модно. Оружием пролетариата — вернее сказать, фермерства — Европы в 2024 году стал навоз. Именно эта животворящая субстанция, «любовно» разложенная у административных зданий разных городов стран ЕС, превратилась в красноречивый символ недовольства владельцев фермерских хозяйств действиями властей — как местных, так и общеевропейских. Как именно города Франции, Германии, Бельгии и других стран оказались в осаде тракторов — в материале «360».

Где бастуют фермеры в Европе

География протеста впечатляет. Журналисты Politico создали карту фермерского недовольства, отмечая мятежные города.

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Протесты обошли только довольно небольшую часть Европы. Спокойно пока в Швеции, Финляндии, Чехии, Австрии, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Словакии и Словении. В Прибалтике единичные случаи недовольства вспыхнули в Литве. Правда, западные коллеги не учли на своей карте начавшиеся буквально на днях протесты в Испании и Португалии.

За последние две недели, нанюхавшись вдоволь выражений народной любви, европейские политики все-таки зашевелились, начиная выполнять хоть какие-то требования протестующих. Чем это завершится — узнаем очень скоро.

Протесты фермеров в Германии / Global Look Press

Польша

Именно Польша может считать себя родиной нынешних фермерских протестов в Евросоюзе — еще летом у владельцев местных хозяйств окончательно сдали нервы. Казалось бы, при чем тут Украина?

Оказалось, главные (по крайней мере, самые громкие) союзники режима Зеленского возмущенно привстали, когда украинская сельскохозяйственная продукция хлынула в Польшу, хотя должна была оказаться в Африке.

Выбирая между голодающим африканским и жирным европейским рынком, Украина последовала за деньгами. Расплачиваться за это пришлось польским фермерам. Эх, яблочко, да куда котишься!

На сегодня акции проходят примерно в двух сотнях (!) точек по всей Польше: медленно движущаяся сельскохозяйственная техника заблокировала дороги в знак протеста против неконтролируемого потока украинских товаров, а также против экологической политики Евросоюза, которая ставит фермерские хозяйства в чудовищное положение.

Брюссель фактически требует от фермеров больше производить, выполняя при этом условия «зеленой политики». Хозяйства и без того едва сводят концы с концами из-за сильной конкуренции с огромными предприятиями, высоких цен на топливо и электричество.

Польский фермерский профсоюз пообещал начать всеобщую забастовку 9 февраля, которая в первую очередь включит в себя перекрытие всех КПП на границе с Украиной.

«Наше терпение закончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества», — заявила организация.

Германия

Всего пару недель назад, 15 января, центр Берлина кишел тракторами, которые блокировали здание правительства. У немецких фермеров был свой большой повод протестовать: власти ФРГ объявили о намерении сокращать субсидирование топлива для сельскохозяйственной техники — вплоть до отказа от субсидий вообще.

И это в стране, лишившейся аж двух газопроводов.

Немецким властям оказалось нужно откуда-то брать средства на свои любимые игрушки, к примеру поддержку военных авантюр Украины. Поэтому, пошарив по карманам, они решили сократить помощь собственному сельскому хозяйству.

В случае даже просто сокращения субсидий многие фермерские хозяйства попросту обанкротятся, заявил Йоахим Руквид, президент Союза немецких фермеров. Он подчеркнул, что властям Германии давно пора понять, что именно фермерские хозяйства — залог наличия свежих продуктов на полках в магазинах и складах ресторанов.

Основная тактика немецких фермеров совпадает с другими протестующими — в первую очередь они стараются перекрыть транспортные пути, по которым идет снабжение продуктами. Так, на прошлой неделе добрались до порта в Гамбурге.

Франция

В республике, где протесты давно следует приравнять к национальному достоянию, фермеры тоже быстро организовали свой поход — на Париж.

Одна из главных претензий французских владельцев сельхозпредприятий — неприлично низкая цена на их продукцию. Также они предъявляют правительству Эммануэля Макрона претензии в виде слабой поддержки.

К позднему утру вторника вокруг Парижа образовались 40-километровые пробки. Некоторые фермеры на тракторных баррикадах, выстроенных на дорогах к столице Франции, заявляли, что готовы «уморить Париж голодом», чтобы их наконец заметили.

Однако днем ранее два крупных французских профсоюза потребовали заменить блокаду дорог на какие-то другие действия. В конце концов, фермеры стремятся не морить Париж голодом, а накормить. Но за достойную плату.

Мы решили, что на данный момент, с учетом всего, что было объявлено, необходимо сменить форму наших действий. Поэтому призываем наши местные представительства прекратить блокаду и перейти к другой форме протестов. Арно Гайо председатель профсоюза Jeunes Agriculteurs

Только в пятницу недавно вступивший в должность премьер-министр Габриель Атталь представил список действий, на которые готово пойти правительство Пятой республики, чтобы снять тракторную блокаду.

Так, Атталь согласился отменить французский план ограничения использования пестицидов, усилить контроль всех супермаркетов на предмет нелегального импорта агропродукции, отменить несколько законов ЕС, а еще установить до июля 2024 года режим «агросуверенности».

Лица французского фермерства / Global Look Press

Италия

Власти Италии тоже задумали взять курс на изничтожение субсидий на топливо для фермеров, на которых, как считается, и держалась возможность работать в условиях жесткой «зеленой политики» и диких цен на энергетику.

Результат, что логично, оказался ровно такой же, как в Германии, — тракторные парады. Наиболее серьезные нарушения зарегистрировали 30 января на автомагистрали А1 в Орте, к северу от Рима, и на маршрутах вокруг Милана.

Брюссель, по информации местных журналистов, попытался обменять доступ к своим фондам на увеличение количества невозделываемых земель до четырех процентов. Фермеры назвали этот жест жалкой подачкой.

«Невозможно возделывать землю и разводить скот, когда растет стоимость топлива, на котором ездят наши тракторы, растет стоимость удобрений. Дорожает все, что нам нужно для работы, а за то, что мы производим, платят все меньше и меньше», — признался телеканалу Rai1 участник протеста Даниэле Морелле.

Итальянские протестующие фермеры в Милане / Global Look Press

Испания

На юге Европы все имеет свои особенности. Наряду со все тем же недовольством из-за отсутствия поддержки государства и жестких условий Евросоюза в Испании свирепствует засуха, убившая часть урожая оливок и риса.

Мадрид задумал ввести на воду ограничения — в ответ 15 тысяч человек вышли протестовать в одной только Севилье. Вице-президент профсоюза Asaja Хосе Мануэль Себоллада назвал происходящее «идеальным штормом».

Сельская местность должна заявить о себе, ведь скоро европейские выборы, а мы живем в условиях идеального шторма: засуха, цены и европейская политика, которая уделяет больше внимания защите окружающей среды, чем правам фермеров и животноводов. Хосе Мануэль Себоллада

Крупнейшие фермерские группы — Asaja, COAG и UPA — объявили, что нарастят протесты в феврале, выступая против экологических законов Евросоюза, подрывающих рентабельность всей индустрии. Также они потребовали, чтобы Брюссель прекратил ввоз сельскохозяйственной продукции из Латинской Америки (так называемый Меркосур), стран Африки и Азии по значительно более низкой и привлекательной для покупателя цене.

Внимательно посмотрев, чем оборачиваются протесты фермеров в соседних странах, министр сельского хозяйства Испании Луис Планас согласился на переговоры с главами профсоюзов.

Сказать, чтобы эти переговоры привели к каким-то конкретным результатам, пока нельзя.

Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас на встрече с профсоюзными представителями / Global Look Press

Португалия

В первый день февраля в Португалии фермеры использовали тракторы, чтобы заблокировать как минимум три дороги, соединяющие их страну с Испанией. Одна дорога в южном регионе Алентежу, недалеко от границы, осталась заблокированной, и на следующий день протестующие устроили медленные марши, собираясь «парализовать всю страну».

Выступления фермеров проходят на фоне политической нестабильности: в стране сейчас действует временное правительство, а выборы пройдут только 10 марта.

Бельгия

Настоящий апогей злости всей сельскохозяйственной индустрии Евросоюза случился там, где сидят непосредственные виновники большей части всех несчастий, свалившихся на голову кормильцев Европы, — в Брюсселе.

Подожженное сено в центре Брюсселя / Global Look Press

В четверг, 1 февраля, в день саммита ЕС (на котором среди прочих «гениальных» решений чиновники под руководством Урсулы фон дер Ляйен приняли пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро) центр бельгийской столицы наводнили фермеры.

В здание, где участники саммита играли в великого слепого, вскоре полетели яйца и овощи, рядом начали разводить костры из всего, что попадалось под руку. Охранявшая Европарламент полиция по старой доброй традиции свободного «сада» начала разгонять людей водометами и перцовой смесью.

Стоит упомянуть, что протестующие и полиция в целом друг друга были достойны.

По все той же славной традиции «райского сада» цивилизованности фермеры умудрились свалить с постамента в очередной костер статую XIX века — фигуру рабочего, который был частью памятника бельгийско-британскому промышленнику Джону Кокериллу.

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Чего хотят добиться фермеры своими протестами

В первую очередь владельцы фермерских хозяйств требуют от властей своих государств конкретных локальных мер поддержки. От главарей в Брюсселе они требуют ограничения тех экономических программ, которые просто-напросто не дают им работать.

Европейская стратегия «От фермы до вилки» поставила две цели, связанные с сельскохозяйственным сектором Европы: сократить использование пестицидов и удобрений на 50%, а к 2030 году сделать 25% сельского хозяйства органическими.

Органическое производство — это долго, дорого и еще более энергозатратно. Но вместе с этим Брюссель обрубает субсидии на топливо. А топливо — больной вопрос для всей Европы, оставшейся по своей глупости и слабости без дешевых ресурсов.

Германия, у администрации Эрфурта. / Global Look Press

Но даже если фермеры каким-то чудом производят свой товар — разводят скот и собирают урожай, — дальше появляется еще одна проблема. Реализовать этот товар себе не в убыток — задачка со звездочкой.

Рынок Евросоюза наполнен более дешевой зарубежной сельхозпродукцией — от украинской до мексиканской. Так зачем тратить больше на свое, отечественное?

Помогут ли переломить эту ситуацию проезды на тракторах по городским улицам? Что-то подсказывает, что не очень.

«Хозяйство умирает — политика спит» / Global Look Press

Результаты и последствия протестов фермеров в 2024 году

История с тракторными блокадами упирается в усталость Евросоюза от самого себя. В условиях, когда хочется действовать в собственных интересах, стало крайне трудно работать по указке из некоего мозгового центра. Однако он не то что не разбирается в специфике каждой страны, для которой разрабатывают единые законы, — даже не избирается этими странами. И вообще насчет наличия мозга у этого центра многие давно сомневаются.

Перекрывая дороги и требуя от правительств уступок, фермеры одних стран ударяют по работе собственных коллег из других стран. Так, на франко-испанской границе из-за тракторных пробок застряли и остались гнить тонны овощей и фруктов.

«Спасите сельское хозяйство» / Global Look Press

В некоторых странах, например во Франции и Германии, ослабить протесты уже удается.

Но как крайне правые, так и крайне левые митингующие считают, что профсоюзы пошли на невыгодную сделку с властями, не собираясь контролировать, будут ли они выполнять обещания ввести более протекционистские меры либо игнорировать те или иные указания Брюсселя.