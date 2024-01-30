Мир 30 января 2024, 18:43 Либерализацию импорта с Украины назвали в Европе огромной ошибкой Экс-глава ЕСХП: либерализация сельхозимпорта с Украины стала огромной ошибкой

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Решение Евросоюза открыть двери для поставок сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось огромной ошибкой. На это указал в разговоре с изданием Ouest-France бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС Жан-Люк Демарти, стоявший у истоков переговоров о свободном экономическом обмене с Евросоюзом.

«Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции, курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка», — заявил экс-глава ЕСХП.

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Демарти призвал срочно отменить решение о либерализации сельхозимпорта с Украины. Бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС отметил, что этой стране необходимо помогать, но другими способами.

Экс-глава ЕСХП добавил, что в случае с Украиной потребуется очень долгий переходный период. Он будет длиннее, чем при вступлении любых других стран в ЕС, подытожил Демарти.

Член Национального собрания Франции Матильда Пари ранее заявила, что для местных фермеров возникла угроза из-за отмены таможенных пошли на поставки мяса птиц с Украины. Защитить фермеров от последствий украинского импорта призвали и в Польше. Глава Минсельхоза республики Чеслав Секерский отметил, что беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС негативно отразился на польской экономике.