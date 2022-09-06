Эрдоган против антироссийских санкций: подробности | 360°

Мир 06 сентября 2022, 19:11 (обновлено: 06 сентября 2022, 21:01) Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган против антироссийских санкций. Президент Турции дал понять Западу, что гегемонии конец Политолог Маис Курбанов: европейцы прислушаются к словам Эрдогана Источник фото: РИА «Новости» / Вячеслав Прокофьев

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад столкнулся с высокими ценами на электроэнергию из-за своего отношения к России. Европейские лидеры раскритикуют турецкого коллегу за его слова, но простые европейцы могут к ним прислушаться. По мнению политолога, турецкий лидер грамотно проанализировал ситуацию и дает Европе и США понять, что время их гегемонии прошло.

Источник фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны попали в энергетический кризис и «пожинают плоды» санкций в отношении России и президента Владимира Путина.

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Эрдоган отметил, что у Турции нет трудностей в связи с газом. Он добавил, что российский лидер использует все средства для того, чтобы противодействовать агрессии Запада. Глава Турции подчеркнул, что Европу ждут тяжелые зимние месяцы.

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Ранее Эрдоган заявлял, что Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается политических вопросов. Но в сферах науки и культуры Турция готова сотрудничать.

Европейцы прислушаются

Подобные заявления Эрдогана говорят о том, что президент Турции грамотно проанализировал текущую ситуацию и может прогнозировать возможные события. Политолог Маис Курбанов объяснил «360», что Эрдоган понимает, насколько мощными ресурсами располагает Россия и что он может извлечь из этого выгоду для своего народа. По словам эксперта, турецкий лидер всегда разделял российскую позицию, а если и делал сомнительные, с нашей точки зрения, заявления, то дальше слов дело не шло.

«Мы сами видим, что Эрдоган все время стремится сделать так, чтобы Украина села за стол переговоров. А страны Запада, наоборот, поддерживали и вооружали киевский режим. Но президент Турции дает понять, что против России не пойдет», — рассказал Курбанов.

По мнению политолога, Эрдоган дает странам Запада понять, что время гегемонии прошло и сейчас формируется новый миропорядок. Президент Турции также подтверждает, что он — друг России.

«Эрдоган призывает западных лидеров к благоразумию, предлагает им пожалеть свои народы. Не надо ради амбиций США бросаться в огонь», — рассказал Курбанов.

По мнению собеседника издания, западные лидеры, вероятно, негативно отреагируют на заявление Эрдогана, а у простых людей его слова найдут отклик.

Развитие отношений

Президент Турции не раз выражал надежду на укрепление отношений с Россией. По словам Эрдогана, сотрудничество между странами нужно развивать на основе взаимных интересов и в пересекающихся областях. При этом он признавал, что между правительствами стран возникают разногласия.

Источник фото: РИА "Новости"/МИД

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна не признает воссоединение Крыма с Россией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, позиция Эрдогана по полуострову не помешает сотрудничеству.

При этом турецкий лидер обращал внимание на то, что Турция не может разорвать отношения с Россией и отказаться от ее газа. Страны объединяет и совместное строительство атомной электростанции «Аккую». Проект планируют завершить в следующем году, он станет серьезным источником энергии для Турции.

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