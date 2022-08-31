Песков заявил, что позиция Эрдогана по Крыму не помешает сотрудничеству России и Турции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Крым принадлежит Украине. Его позиция не помешает российско-турецкому сотрудничеству по решению текущего конфликта, сообщил ТАСС.

«Крым — это часть Российской Федерации, поэтому то, о чем говорит Эрдоган, невозможно. Но тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турцией», — заявил Песков.

Он отметил, что Россия ценит усилия Турции для решения сложных ситуаций. Сотрудничество продолжится, так как это выгодно и есть «хороший потенциал для углубления взаимодействия».

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия незаконно аннексировала Крым. Если она планирует заключить соглашение с Турцией, то регион придется признать украинским, заключил он.

Политический советник Сергей Маркелов заявил, что позиция турецкого правительства по Крыму соответствует внутриполитической повестке. Он отметил, что государство пытается быть в хороших отношениях со всеми, поэтому власти делают совершенно разные высказывания, которые должны устроить и граждан, и Запад, и Россию, и Украину.