Эрдоган выразил надежду на развитие отношений Турции и России

Отношения Турции и России развиваются в позитивном ключе, в Анкаре надеются на их укрепление, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передал телеканал TRT.

По мнению турецкого лидера, между правительствами двух стран иногда возникают разногласия. Однако это никак не отражается на двусторонних отношениях.

«Мы должны развивать отношения с Россией на основе взаимных интересов и в потенциальных областях», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции положительно оценил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые прошли 19 июля в Иране. Он отметил, что актуальная повестка обсуждалась в спокойной обстановке.

Президент России также назвал содержательными переговоры с Эрдоганом и с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Тегеране. Лидеры трех стран встречались в рамках саммита по урегулированию ситуации в Сирии.