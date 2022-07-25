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    25 июля 2022, 22:51

    Эрдоган выразил надежду на развитие отношений Турции и России

    Эрдоган заявил, что Турция надеется на дальнейшее развитие связей с Россией

    Юлия Шелковенко

    Отношения Турции и России развиваются в позитивном ключе, в Анкаре надеются на их укрепление, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передал телеканал TRT.

    Эрдоган выразил надежду на развитие отношений Турции и России

    По мнению турецкого лидера, между правительствами двух стран иногда возникают разногласия. Однако это никак не отражается на двусторонних отношениях.

    «Мы должны развивать отношения с Россией на основе взаимных интересов и в потенциальных областях», — подчеркнул Эрдоган.

    Президент Турции положительно оценил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые прошли 19 июля в Иране. Он отметил, что актуальная повестка обсуждалась в спокойной обстановке.

    Президент России также назвал содержательными переговоры с Эрдоганом и с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Тегеране. Лидеры трех стран встречались в рамках саммита по урегулированию ситуации в Сирии.