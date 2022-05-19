Эрдоган исключил отказ Турции от России и ее газа

Турция не может разорвать отношения с РФ и отказаться от российского газа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал на встрече с молодежью, запись выложили на странице Эрдогана в Twitter.

Эрдоган напомнил, что Турция совместно с Россией строит атомную электростанцию «Аккую». Он отметил, что проект планируют завершить в следующем году и для Турции это очень серьезный источник энергии.

«Мы получаем 50% потребляемого нами газа из России. Для нас это стратегический вопрос, стратегические отношения, мы не можем разорвать их», — заявил президент Турции.

Эрдоган также отметил, что Турция поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной.

В конце марта Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России и будет поддерживать с ней диалог, которому придает большое значение, в том числе по региональным вопросам.

Ранее советник Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что Турция в будущем сможет обеспечить Евросоюз своим газом вместо российского.