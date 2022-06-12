Эрдоган заявил о невозможности доверять Западу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается политики. При этом он допустил, что в сферах науки и культуры Турция может взаимодействовать с западными странами.

«Когда мы спрашиваем у них (Греции — прим. ред.), для чего вы создаете эти (американские — прим. ред.) базы, они отвечают: „Против России“. А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — привел ТАСС слова Эрдогана.

Он сделал такое заявление во время встречи с представителями турецкой молодежи в провинции Ван. Видеозапись его выступления после распространила канцелярия президента.

Эрдоган также отметил, что западные страны «по сей день медлят» с Турцией по вопросу вступления страны в Евросоюз.

На прошлой неделе Эрдоган заявил о разрушении западной системы безопасности. Такое заявление турецкий лидер сделал это заявление на съезде правящей Партии справедливости и развития. Часть западных стран, по словам Эрдогана, выразила поддержку идеи о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.