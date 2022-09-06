Эрдоган предупредил Европу о тяжелой зиме из-за отказа от российского газа | 360°

Мир 06 сентября 2022, 14:03 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган предупредил Европу о тяжелой зиме из-за отказа от российского газа Президент Турции предупредил Европу о тяжелой зиме из-за отказа от российского газа Wikimedia

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Европу предстоящей зимой ждут трудности на фоне ограничений поставок российского газа. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, у его страны таких проблем не будет.

«Европа пожинает то, что посеяла», — сказал он. Его процитировала газета «Известия».

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Эрдоган высказал мнение, что отношение европейских властей к президенту РФ Владимиру Путину и введенные антироссийские санкции «неизбежно привели господина Путина к этой ситуации».

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«Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — добавил политик.

Ранее министры финансов стран G7 объявили о введении предельных цен на покупку российской нефти. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов уточнил, что основными покупателями российского нефти являются Индия и Китай.

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