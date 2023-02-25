Мир 25 февраля 2023, 07:32 Более 80% банковского сектора России попало под санкции США с начала спецоперации Минфин США: Штаты ввели санкции против 80% банковского сектора России piqsels

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Администрация США с начала российской спецоперации на Украине ввела санкции против 80% банковского сектора России. Об этом сообщается в документе американского Минфина.

«Более 80% банковского сектора России по размеру активов находятся под санкциями США, включая 10 крупнейших российских банков», — отмечается в заявлении.

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Кроме того, под ограничения попали около 2,4 тысячи физических и юридических лиц. Кроме того, в черном списке оказались более 200 физических лиц из Европы, Азии и Африки, якобы помогающих России «обходить санкции». Ограничения объявили ви в отношении почти пятой части финансового сектора Белоруссии.

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США накануне опубликовали расширенный санкционный список. В него вошли 10 российских министров, более 10 финансовых институтов, Запорожская АЭС. Все это не повлияет на политический курс России.

Тем временем Евросоюз одобрил уже 10-й пакет антироссийских санкций. Он включает «более жесткие ограничения» на экспорт товаров двойного назначения и технологий, а также ограничения в отношении физических и юридических лиц, которые, как считают в США, поддерживают конфликт и распространяют пропаганду.