Мир 24 февраля 2023, 17:42 Десять российских министров попали в расширенный санкционный список США Госдеп: США включили в санкционный список 10 российских министров piqsels

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США включили в расширенный список санкций 10 российских министров, среди которых глава Минэнерго Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

В перечень включили 22 физических лица и 83 юридических, в том числе более 10 финансовых организаций. Помимо прочих, под американскими санкциями оказались министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин, зампред правительства Татьяна Голикова.

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Что касается финансовых институтов, ограничения распространились на Московский кредитный банк, МТС Банк, банк «Уралсиб» и другие. Кроме того, США объявили санкции против Запорожской АЭС.

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В довершение ко всему Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 1219 представителей Вооруженных сил России.