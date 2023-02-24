Мир 24 февраля 2023, 18:13 США решили ввести санкции против Запорожской АЭС Госдепартамент США сообщил о введении санкций против Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Соединенные Штаты вводят санкции против Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.

Причины и подробности ограничений в отношении атомного объекта пока неизвестны. Также Госдеп США решил ввести санкции против глав десятков регионов России. Под американские меры попали еще девять российских министров, в том числе глава Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Минцифры.

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Американский Государственный департамент подготовил ограничения в отношении заместителя руководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова, вице-премьера Татьяны Голиковой, первого заместителя генерального прокурора страны Анатолия Разинкина и телеведущей Ольги Скабеевой.

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Также визовые санкции коснулись 1219 представителей Вооруженных сил России.

В пятницу, 24 февраля, власти Австралии ввели ряд ограничений против РФ. Они коснулись министров, относящихся к энергетике, ресурсам, промышленности, миграции и здравоохранению. Также мера коснулась главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Еще один санкционный список 24 февраля подготовила Великобритания. По данным главы британского МИД Джеймса Клеверли, в пакет включат запрет на экспорт тех предметов, которые, по мнению киевского режима, российская сторона использовала против Украины.