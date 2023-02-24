Мир 24 февраля 2023, 23:42 Четыре российских банка попали под новые санкции Британии Британия ввела санкции против «Уралсиба», «Зенита», МТС Банка и банка «Санкт-Петербург» РИА «Новости»

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Четыре российских банка попали в черные списки Великобритании. Под санкции попали МТС Банк, «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург». Заявление опубликовали на сайте британского правительства.

Причиной введения ограничений власти королевства назвали «связь с российским правительством» и «получение выгоды» от этого сотрудничества. Из-за действия санкций активы банков на территории Великобритании могут заморозить. Граждан Британии призвали не совершать никаких операций с указанными кредитными организациями.

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В МТС Банке, в «Зените» и «Уралсибе» заявили «Коммерсанту», что у них нет активов в этой стране. В банке «Санкт-Петербург» комментариев пока не дают — о возможном влиянии санкций на проведение валютных платежей пообещали сообщить позже.

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Ранее Великобритания в рамках нового пакета санкций ввела ограничения в отношении руководства Росатома, «Газпрома» и «Аэрофлота», а также представителей оборонных компаний Ростех и «Алмаз-Антей», сообщило издание «Политика сегодня».