Мир 25 февраля 2023, 02:15 Посол Антонов заявил, что введенные санкции не приведут к смене курса Россией Посол РФ Антонов заявил, что мир стал свидетелем бездумных санкций Запада freepik

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Введенные США антироссийские санкции являются бездумными и не повлияют на политический курс Москвы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова привел ТАСС.

«24 февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан», — отметил высокопоставленный российский дипломат.

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По мнению Антонова, Запад рассчитывает, что Россия будет «страдать». Однако США не подозревают, что не смогут добиться отказа Москвы от независимой политики.

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Российские власти избрали курс на построение многополярного мира, в основе которого лежит принцип неделимой безопасности. И такое положение вещей неизменно, подытожил посол.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Блинкен встретился с генсеком ООН Гуттеришем. Стороны обсудили ситуацию на Украине, последствия землетрясений в Турции и Сирии, зерновую сделку.