Мир 25 февраля 2023, 00:59 Страны Евросоюза одобрили 10-й пакет антироссийских санкций Представитель Швеции в Евросоюзе сообщил, что ЕС одобрил 10-й пакет санкций против России РИА «Новости»

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Страны — члены Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций против России. Об этом в Twitter сообщило представительство Швеции, которая председательствует в ЕС.

«Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны», — говорится в сообщении.

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Совет Европейского союза одобрил продление санкций в отношении России еще на год — до 24 февраля 2024 года. С конца февраля 2022 года ЕС согласовал девять пакетов рестрикций против России. Под санкциями оказались 1386 российских граждан и 171 организация.

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Атомную отрасль России не включили в 10-й пакет санкций, против выступила Венгрия. Рестрикции грозят проблемами компаниям, которые сотрудничают с Росатомом и могут поставить под угрозу ядерную безопасность. В Венгрии заявили, что всегда будут накладывать вето на подобный инициативы ЕС.