Возвращение Тихановской в Белоруссию опровергли

«Светлана Тихановская не планировала приезжать в Белоруссию. И я очень надеюсь, уверена в том, что в ближайшее время она вернется. Я уверена, что ей здесь сейчас ничего не угрожает» — заявила она.

Ранее Ковалькова уже анонсировала скорое возвращение Тихановской. Она объясняла это тем, что после выборов планов на эмиграцию кандидат от оппозиции не высказывала.

О том, что Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву стало известно 11 августа. В тот день она опубликовала видеообращение, в котором объяснила, что вынуждена была покинуть страну ради детей. В прибалтийской республике ей выдали годовую визу.

На президентских выборах Светлана Тихановская заняла второе место с результатом 10,12%, уступив действующему президенту страны Александру Лукашенко. После оглашения предварительных результатов голосования в стране начались акции протеста. В первые дни происходили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате пострадали несколько сотен человек, как со стороны протестующих, так и силовиков. Более шести тысяч человек задержали.

Несанкционированные митинги сторонников оппозиции в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Сегодня стало известно, что оппозиционеры создали координационный совет, который объединит все социальные группы населения страны. Всего в организацию войдут 70 человек, которые будут вести переговоры с властями и искать выход из сложившегося политического кризиса.

Участники отметили, что никакой политической программы у них нет, действовать они собираются исключительно в рамках закона и не призывают к беспорядкам. Так они опровергли слова Александра Лукашенко, который обвинил их в попытке силового захвата власти.