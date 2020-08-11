Литва выдала Тихановской годичную визу

Участвовавшая в выборах президента Белоруссии и уехавшая из страны Светлана Тихановская сможет находиться на территории Литвы на протяжении года. Об этом сообщили в литовском МИД.

«Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс. Трансляция велась в Facebook.

Он добавил, что республика предоставила Тихановской места для проживания. Известно, что Светлана уехала в Литву вместе с руководителем своей предвыборной кампании Марией Мороз.

О том, что Тихановская покинула Белоруссию, стало известно утром 11 августа. Она записала видеообращение, в котором рассказала мотивы своего поступка. Кандидат в президенты Белоруссии покинула страну ради детей.

За день до этого появлялись сообщения, что Тихановскую удерживают в ЦИК Белоруссии. После этого уточнялась, что женщина все-таки покинула здание Центризбиркома, но перестала выходить на связь. Позже выяснялось, что с ней все в порядке.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Президентом страны, по официальным данным, вновь стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако Тихановская заявила, что считает себя победителем и будет добиваться пересмотра голосов.

В стране уже третий день продолжаются беспорядки. По последней информации, один человек погиб.