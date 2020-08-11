Светлана Тихановская объявила о самостоятельном решении покинуть Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объяснила, почему решила уехать из страны. Она выехала ночью в Литву.

«Я приняла для себя очень тяжелое решение [покинуть страну], это решение я приняла абсолютно самостоятельно», — объявила Светлана Тихановская.

По ее словам, на нее не давили ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей Тихановский (муж). Она отметила, что понимает реакцию общества на ее поступок. Светлана думала, что кампания ее закалила. Однако, по ее признанию, она, вероятно, «так и осталась той слабой женщиной».

"Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я», — добавила Тихановская.

Она попросила соотечественников беречь себя и подчеркнула, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в стране. В конце Светлана сказала, что дети — самое важное, что есть в жизни.

Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что отъезд Светланы позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз. Последнюю задержали накануне выборов.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — заявила Ковалькова. Ее процитировал портал Tut.bу.

По словам Ольги, у штаба Тихановской сейчас две задачи: «защитить наш выбор и остановить кровопролитие». Ковалькова отметила что сейчас ситуация стала критической. Однако в любом случае нужно отказаться от насилия. Свое мнение нужно защищать «легальными, ненасильственными способами».

Также она призвала всех сторонников перемен объединиться. Во вторник, 11 августа, штаб Тихановской проведет с ними экстренные консультации и надеется договориться о совместных действиях.

В свою очередь белорусские пограничники сообщили, что Тихановская без проблем пересекла границу с Литвой прошедшей ночью. У нее на руках были все необходимые документы. Об этом написало РИА «Новости».

Ситуация в Белоруссии накалилась после выборов президента. По данным ЦИК страны, на них выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко. Однако Светлана Тихановская, вокруг которой объединились все оппозиционные силы, заявила о своей победе.

В Белоруссии 9 и 10 августа прошли антиправительственные митинги. В минувший понедельник стала появляться тревожная информация. Сначала СМИ писали, что Тихановская исчезла после подачи жалобы на результаты выборов в ЦИК Белоруссии. Однако позже выяснилось, что Светлана все же вышла на связь со своим штабом. Об этом написала «Газета.ru».