«Попытка захвата власти»: Лукашенко оценил работу координационного совета оппозиции

Александр Лукашенко подчеркнул, что попытка протестующих показать себя «мирными людьми», которые не хотят противостояния — это ширма. Если заглянуть за нее, то можно увидеть, что там готовится.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что в отношении всех членов оппозиционного штаба будут приняты меры в рамках действующих законов.

«У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — пояснил он.

Также белорусский лидер не оставил без внимания и состав оппозиционного совета.

«Из бывших „прикорытников“, как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты», — подытожил он.

В состав координационного совета оппозиции Белоруссии войдут 70 человек. Об этом заявила доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Кроме представителей гражданского общества там будут представлены люди, которые пользуются авторитетом у жителей страны.

Совет намерен наладить диалог с действующим правительством, чтобы обсудить передачу власти .

Выбору президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, кандидат Светлана Тихановская заняла второе место с результатом 10,12%. За Лукашенко проголосовали 80,01% от всех пришедших на выборы. Несогласные с результатами сторонники оппозиционного кандидата вышли на акции протеста, где произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

По данным МВД, в первые дни задержали более шести тысяч человек. Пострадали несколько сотен, среди них 120 силовиков. По данным Минздрава Белоруссии, двое участников несанкционированных акций погибли. В больницах остаются еще 158 раненых, трое из них в тяжелом состоянии.

В минувший понедельник несколько заводов Минска приостановили работу. На ряде из них появились стачечные комитеты, которые планируют провести забастовку. Основное требование рабочих — привлечь к ответственности силовиков за необоснованное насилие, отставка действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко и проведение новых выборов лидера государства.

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, сегодня все предприятия работают в штатном режиме.