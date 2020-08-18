Соратница Тихановской не исключила ее возвращения в Белоруссию

«Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется», — заявила она.

Об отъезде Тихановской из Белоруссии стало известно 11 августа. В Сети появилось ее видеообращение, в котором она рассказала, что уехала ради детей. В данный момент она находится в Литве, где ей выдали годовую визу на проживание.

По итогам выборов президента Белоруссии Светлана Тихановская заняла второе место с результатом 10,12%. Победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% от всех участников голосования. После оглашения предварительных результатов в стране начались акции протеста несогласных с такими результатами. В первые дни они перерастали в столкновение с бойцами ОМОН.

В результате милиция задержала более шести тысяч человек. Травмы получили сотни участников, в том числе 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным республиканского Минздрава, в больницах остаются 158 пострадавших, из них трое находятся в тяжелом состоянии. В конце прошлой недели задержанных начали отпускать из изоляторов. За решеткой все еще находятся 122 арестованных.

Штаб Светланы Тихановской итоги выборов не признал. Сама экс-кандидат в президенты Белоруссии выпустила новое видеообращение, в котором заявила, что готова занять пост национального лидера, чтобы вывести страну из сложившейся ситуации. Она подчеркнула, что нужно срочно подготовить законодательную базу для проведения новых выборов.