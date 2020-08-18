Оппозиция ответила на слова Лукашенко о планах по захвату власти

«Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Белоруссии и не ставит перед собой цель захвата государственной власти», — заявила Ковалькова.

Она отметила, что также совет не призывает к организации несанкционированных акций, нарушающих общественный порядок.

По словам Максима Знака, политической программы совет тоже не разрабатывал. Он отметил, что всего в совете будет 70 человек, из которых семь войдут в президиум.

«Невозможно организовать полноценные демократические выборы, однако можно выбрать представителей различных социальных групп. Не только представителей партий или штабы, но и представителей заводов, групп, которые мало представлены в политике», — подчеркнул он.

Представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова ответила на обвинения Лукашенко в том, что совет намерен испортить отношения с Россией. Она подчеркнула, что связи между Москвой и Минском останутся прозрачными и дружескими.

«Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами», — привело ее слова издание «Подъем».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал участников координационного совета оппозиции «прикорытниками». По его словам, в организацию вошли обиженные государством чиновники и откровенные нацисты. Во время заседания Совета безопасности Белоруссии он обвинил лидеров оппозиции в том, что совет станет прикрытием для силового захвата власти. В ходе совещания Лукашенко заявил, что в программе оппозиционного совета говорится о выходе Белоруссии из СНГ, введении контроля на границе с Россией, запрете на трансляцию российских каналов и переводе образования на белорусский язык.

Координационный совет оппозиции сформировался на фоне продолжающихся в стране несанкционированных акций протеста после президентских выборов в Белоруссии. Участники не согласны с результатами голосования, по которым действующий лидер страны набрал 80,1%. В первые дни протестующие сталкивались с сотрудниками полиции. Силовики задержали более шести тысяч человек, количество пострадавших составило несколько сотен как противников власти, так и правоохранителей. В конце минувшей недели задержанных отпустили.

На этой неделе несанкционированные акции продолжаются. Кроме того, в Белоруссии начались забастовки на некоторых промышленных предприятиях. На них сформировались стачечные комитеты, которые готовы вести переговоры с руководством. Основные требования участников протеста: привлечение к ответственности силовиков за насилие, отставка Лукашенко с поста президента Белоруссии и проведение новых выборов. Сам глава государства заявил, что готов провести повторное голосование, но только после референдума об изменении Конституции.