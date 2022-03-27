Американское СМИ: Байден обманул Европу, провозгласив себя ее спасителем

Президент США Джо Байден пока не сдержал обещание спасти ЕС от энергетической зависимости от России. Об этом написало американское издание Politico.

«Байден назвал себя спасителем Евросоюза от российской энергетической зависимости, но организовать быстрое увеличение количества сжиженного природного газа, поступающего в Европу, будет непросто», — отметили авторы материала.

По данным издания, Международное энергетическое агентство указывало на неизбежность роста цен на газ в Европе и заявляло, что лучшее, к чему может стремиться Евросоюз, — сокращение зависимости от российского газа на треть в 2022 году.

Президент США 8 марта объявил о запрете на ввоз из России нефти, природного газа и угля. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты идут на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине. Вскоре американцы отметили рост цен на продукты в супермаркетах. Санкции против РФ спровоцировали рост цен на нефть и газ, что, в свою очередь, сказалось на сельском хозяйстве и логистике.

Страны ЕС заявили, что не будут вводить санкции в отношении нефти и газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что в Европе осознают возможные риски такого решения: отказ от российского нефти и газа кардинально изменит жизнь на Западе.

Россия поставила Запад в затруднительное положение, объявив о переходе на поставки газа недружественным странам за рубли.