Байден объявил о запрете на ввоз российских энергоносителей в США

Президент США Джо Байден объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме. Трансляция его выступления доступна на YouTube.

Байден отметил, что понимает отказ стран Евросоюза присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России. Но если они согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.

Американский лидер отметил, что решение о запрете поставок российских нефти и газа приведет к повышению цен на топливо, но Вашингтон идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине. Байден подчеркнул, что частные компании не смогут необоснованно взвинчивать цены на топливо. Со спекулянтами начнут бороться.

«Российская нефть больше не принимается в американских портах. <…> Этот шаг поддержали обе партии конгресса. Америка оказывает поддержку Украине и хочет дать ясно понять: мы не будем финансировать Россию», — добавил Байден.

Сегодня агентство Bloomberg сообщило о намерении США ввести санкции на импорт российских нефти и газа. Сегодня же стало известно, что от закупки российских энергоносителей отказались британская British Petroleum и британско-голландская Shell.

Политолог Сергей Станкевич напомнил, что накануне страны Евросоюза отказались от моратория на поставку российской нефти. Он пояснил, что цены на черное золото в ходе обсуждения ЕС пошли вверх, а после их решения об отказе от санкций опустились, но незначительно. По его словам, своим решением не отказываться от покупки российской нефти Евросоюз помог мировой экономике избежать коллапса.