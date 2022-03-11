ЕС не будет вводить санкции в отношении нефти и газа из России
Премьер-министр Венгрии заявил, что ЕС не будет вводить санкции в отношении нефти и газа из РФ
ЕС не будет вводить санкции против РФ, которые коснулись бы газа или нефти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видео, размещенном на его странице в Facebook в пятницу на фоне саммита лидеров ЕС во Франции.
«Самый важный для нас вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций, которые касались бы газа или нефти, поэтому энергоснабжение Венгрии в предстоящий период будет безопасным», — процитировало Орбана Reuters.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Он отметил, что понимает отказ стран Евросоюза присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России. Но, как указал американский лидер, если они согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.
Евросоюз не стал запрещать импорт энергоресурсов из РФ вслед за Байденом. При этом в ЕС заявили о готовности усилить дальнейшее давление на Россию и Белоруссию и ввести дополнительные санкции из-за ситуации вокруг Украины.
Миру понадобится от пяти до десяти лет, чтобы заместить российскую нефть на рынке, заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.