ЕС не будет вводить санкции в отношении нефти и газа из России

ЕС не будет вводить санкции против РФ, которые коснулись бы газа или нефти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видео, размещенном на его странице в Facebook в пятницу на фоне саммита лидеров ЕС во Франции.

«Самый важный для нас вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций, которые касались бы газа или нефти, поэтому энергоснабжение Венгрии в предстоящий период будет безопасным», — процитировало Орбана Reuters.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Он отметил, что понимает отказ стран Евросоюза присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России. Но, как указал американский лидер, если они согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.

Евросоюз не стал запрещать импорт энергоресурсов из РФ вслед за Байденом. При этом в ЕС заявили о готовности усилить дальнейшее давление на Россию и Белоруссию и ввести дополнительные санкции из-за ситуации вокруг Украины.

Миру понадобится от пяти до десяти лет, чтобы заместить российскую нефть на рынке, заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.