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    11 марта 2022, 09:51

    ЕС не будет вводить санкции в отношении нефти и газа из России

    Премьер-министр Венгрии заявил, что ЕС не будет вводить санкции в отношении нефти и газа из РФ

    Оксана Кириллова

    ЕС не будет вводить санкции против РФ, которые коснулись бы газа или нефти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видео, размещенном на его странице в Facebook в пятницу на фоне саммита лидеров ЕС во Франции.

    ЕС не будет вводить санкции в отношении нефти и газа из России

    «Самый важный для нас вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций, которые касались бы газа или нефти, поэтому энергоснабжение Венгрии в предстоящий период будет безопасным», — процитировало Орбана Reuters.

    Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Он отметил, что понимает отказ стран Евросоюза присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России. Но, как указал американский лидер, если они согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.

    Евросоюз не стал запрещать импорт энергоресурсов из РФ вслед за Байденом. При этом в ЕС заявили о готовности усилить дальнейшее давление на Россию и Белоруссию и ввести дополнительные санкции из-за ситуации вокруг Украины.

    Миру понадобится от пяти до десяти лет, чтобы заместить российскую нефть на рынке, заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.