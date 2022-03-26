Запад нервно отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли. Маневр вызвал в ЕС растерянность.

Поступок российского лидера спровоцировал раздражительность западных энергетических рынков, сообщил немецкий журнал Spiegel. Аналогично себя почувствовали и министерства экономки стран Евросоюза.

Экономист Йенс Зюдекум отметил, что Путину удалось в итоге «ошарашить Запад» и обойти объявленные санкции. Действия России эксперт по валюте Петер Бофингер счел попытками укрепить рубль.

«Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и соответственно поднимется ее курс», — пояснил он.

Предполагаемые цели обозреватели Spiegel сочли вполне достижимыми. Они не исключили, что Центробанк на фоне сложившейся ситуации начнет продажу рублей потребителям российского газа через банки РФ. В итоге это стабилизирует национальную валюту РФ.

«Однако этим Путин поставит Запад в крайне трудное положение, поскольку западные санкции будут выглядеть абсурдно», — подчеркнул эксперт Клаус-Юрген Герн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что причин соглашаться на требования России оплачивать поставки газа в рублях нет.