Жители Нью-Йорка пожаловались RT на резко подорожавшие продукты в супермаркетах на фоне введения антироссийских санкций. Покупатели рассказали изданию, что «людям с ограниченным бюджетом приходится непросто».

Санкции против РФ спровоцировали рост цен на нефть и газ. Это сказалось на сельском хозяйстве и логистике. В результате выросли цены на продовольствие.

«Цены высокие. Еда дорогая. Это один из лучших магазинов, если тебе нужны хорошие продукты по средней цене. Но в большинстве случаев сейчас здесь слишком дорого», — отметил клиент одного из супермаркетов.

Другой покупатель подтвердил, что стало «очень, очень тяжело».

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на ввоз из России нефти, природного газа и угля. Американский лидер осознавал, что решение приведет к повышению цен на топливо, но подчеркивал, что Соединенные Штаты идут на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине.

Антироссийские санкции уже ударили не только по США. Продукты в супермаркетах сильно подорожали в Германии и Австрии, Япония столкнулась с ростом цен на стройматериалы.